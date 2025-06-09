Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе: расписание игрового дня 9 июня

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Сегодня, 9 июня, в Хертогенбосхе (Нидерланды) состоится первый игровой день травяного турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием некоторых матчей.

На турнире выступят россиянки Людмила Самсонова (1-й номер посева), Екатерина Александрова (2), Анастасия Потапова (5), Вероника Кудерметова (8), Полина Кудерметова и Анна Блинкова.

Теннис. Турнир WTA 250 в Хертогенбосхе. Первый круг. Расписание матчей на 9 июня (время – мск):