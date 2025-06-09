Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе: расписание игрового дня 9 июня
Сегодня, 9 июня, в Хертогенбосхе (Нидерланды) состоится первый игровой день травяного турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием некоторых матчей.
На турнире выступят россиянки Людмила Самсонова (1-й номер посева), Екатерина Александрова (2), Анастасия Потапова (5), Вероника Кудерметова (8), Полина Кудерметова и Анна Блинкова.
Теннис. Турнир WTA 250 в Хертогенбосхе. Первый круг. Расписание матчей на 9 июня (время – мск):
- 12:00. Арианне Хартоно (Нидерланды) — Элизабетта Коччаретто (Италия);
- 12:00. Вероника Кудерметова (Россия) — Полина Кудерметова (Россия);
- 13:30. Виктория Томова (Болгария) — Элисе Мертенс (Бельгия);
- 13:30. Анастасия Севастова (Латвия) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия);
- 15:30. Анаук Вранкен-Петерс (Нидерланды) — Лулу Сун (Новая Зеландия);
- 17:00. Катержина Синякова (Чехия) — Анна Блинкова (Россия).
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