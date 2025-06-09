Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе: расписание игрового дня 9 июня

Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе: расписание игрового дня 9 июня
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 июня, в Хертогенбосхе (Нидерланды) состоится первый игровой день травяного турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием некоторых матчей.

На турнире выступят россиянки Людмила Самсонова (1-й номер посева), Екатерина Александрова (2), Анастасия Потапова (5), Вероника Кудерметова (8), Полина Кудерметова и Анна Блинкова.

Теннис. Турнир WTA 250 в Хертогенбосхе. Первый круг. Расписание матчей на 9 июня (время – мск):

  • 12:00. Арианне Хартоно (Нидерланды) — Элизабетта Коччаретто (Италия);
  • 12:00. Вероника Кудерметова (Россия) — Полина Кудерметова (Россия);
  • 13:30. Виктория Томова (Болгария) — Элисе Мертенс (Бельгия);
  • 13:30. Анастасия Севастова (Латвия) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия);
  • 15:30. Анаук Вранкен-Петерс (Нидерланды) — Лулу Сун (Новая Зеландия);
  • 17:00. Катержина Синякова (Чехия) — Анна Блинкова (Россия).
Сетка женского турнира в Хертогенбосхе
Календарь женского турнира в Хертогенбосхе
Материалы по теме
Великий камбэк Алькараса! Он ушёл с 3 матчболов и за 5,5 часа выиграл финал «РГ» у Синнера
Великий камбэк Алькараса! Он ушёл с 3 матчболов и за 5,5 часа выиграл финал «РГ» у Синнера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android