Вероника Кудерметова — Полина Кудерметова: текстовая онлайн-трансляция игры, Хертогенбосх

Сегодня, 9 июня, состоится матч первого круга травяного турнира в Хертогенбосхе в женском одиночном разряде, в котором встретятся сёстры россиянки Вероника Кудерметова и Полина Кудерметова. Начало поединка запланировано на 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова – Полина Кудерметова в первом круге турнира WTA-250 в Хертогенбосхе.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Вероники. Старшая сестра выиграла у младшей в конце апреля 2025 года, в первом круге грунтового «тысячника» в Мадриде — 6:2, 6:2.

Турнир в Хертогенбосхе завершится 15 июня. Действующая победительница соревнований — россиянка Людмила Самсонова.