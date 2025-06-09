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Вероника Кудерметова — Полина Кудерметова: текстовая онлайн-трансляция игры, Хертогенбосх

Вероника Кудерметова — Полина Кудерметова: текстовая онлайн-трансляция игры, Хертогенбосх
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Сегодня, 9 июня, состоится матч первого круга травяного турнира в Хертогенбосхе в женском одиночном разряде, в котором встретятся сёстры россиянки Вероника Кудерметова и Полина Кудерметова. Начало поединка запланировано на 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова – Полина Кудерметова в первом круге турнира WTA-250 в Хертогенбосхе.

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
09 июня 2025, понедельник. 12:00 МСК
Вероника Кудерметова
39
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Полина Кудерметова
62
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Вероники. Старшая сестра выиграла у младшей в конце апреля 2025 года, в первом круге грунтового «тысячника» в Мадриде — 6:2, 6:2.

Турнир в Хертогенбосхе завершится 15 июня. Действующая победительница соревнований — россиянка Людмила Самсонова.

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