Турнир WTA-500 в Лондоне, 2025 год: расписание игрового дня 9 июня

Сегодня, 9 июня, начинается травяной турнир категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Лондоне (Великобритания). Расписание игрового дня 9 июня (время московское):

14:00. Петра Квитова (Чехия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия);

14:00. Лейла Фернандес (Канада) — Татьяна Мария (Германия);

15:30. Дарья Касаткина (Австралия) — Сонай Картал (Великобритания);

17:00. Джоди Бёррэдж (Австралия) — Аманда Анисимова (США);

17:00. Донна Векич (Хорватия) — Анастасия Захарова (Россия);

18:30. Каролина Мухова (Чехия) — Мэддисон Инглис (Австралия).