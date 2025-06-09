Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-500 в Лондоне, 2025 год: расписание игрового дня 9 июня

Турнир WTA-500 в Лондоне, 2025 год: расписание игрового дня 9 июня
Комментарии

Сегодня, 9 июня, начинается травяной турнир категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Лондоне (Великобритания). Расписание игрового дня 9 июня (время московское):

  • 14:00. Петра Квитова (Чехия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия);
  • 14:00. Лейла Фернандес (Канада) — Татьяна Мария (Германия);
  • 15:30. Дарья Касаткина (Австралия) — Сонай Картал (Великобритания);
  • 17:00. Джоди Бёррэдж (Австралия) — Аманда Анисимова (США);
  • 17:00. Донна Векич (Хорватия) — Анастасия Захарова (Россия);
  • 18:30. Каролина Мухова (Чехия) — Мэддисон Инглис (Австралия).
Материалы по теме
Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе: расписание игрового дня 9 июня
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android