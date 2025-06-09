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Опубликован обновлённый рейтинг ATP по итогам «Ролан Гаррос» — 2025

Опубликован обновлённый рейтинг ATP по итогам «Ролан Гаррос» — 2025
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Итальянский теннисист Янник Синнер продолжает лидировать в обновлённом рейтинге ATP, который был опубликован в понедельник на официальном сайте организации.

В воскресенье Синнер проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале «Ролан Гаррос» — 2025, хотя вёл 2-0 по сетам и имел три матчбола. Алькарас победил со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Синнер идёт в рейтинге первым, Алькарас — вторым, тройку лучших замыкает представитель Германии Александр Зверев.

С пятой на четвёртую строчку переместился британец Джек Дрейпер, с шестого на пятое место — серб Новак Джокович, с седьмого на шестое — итальянец Лоренцо Музетти.

Рейтинг ATP от 9 июня:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 880.

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8850.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6385.

4 (5). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4800.

5 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4630.

6 (7). Лоренцо Музетти (Италия) — 4560.

7 (4). Тейлор Фритц (США) — 4485.

8 (12). Томми Пол (США) — 3510.

9 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3440.

10 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 3285.

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