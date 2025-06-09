Ига Швёнтек выпала из топ-5 нового рейтинга WTA, Мирра Андреева сохранила 6-е место

Польская теннисистка Ига Швёнтек переместилась с пятой на седьмую строчку в обновлённом рейтинге WTA, который был опубликован в понедельник на официальном сайте организации.
На минувшем «Ролан Гаррос» — 2025 Швёнтек дошла до полуфинала, где уступила белоруске Арине Соболенко. Польская спортсменка не смогла защитить титул. Чемпионкой турнира стала Кори Гауфф из США.
Россиянка Мирра Андреева, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» уступившая француженке Лоис Буассон, сохранила шестое место.
В рейтинге продолжает лидировать Соболенко, второй идёт Гауфф, третьей — ещё одна представительница США, Джессика Пегула.
Рейтинг WTA от 9 июня:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 11553.
2 (2). Кори Гауфф (США) — 8083.
3 (3). Джессика Пегула (США) — 6483.
4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4805.
5 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4668.
6 (6). Мирра Андреева (Россия) — 4636.
7 (5). Ига Швёнтек (Польша) — 4618.
8 (8). Мэдисон Киз (США) — 4484.
9 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3684.
10 (9). Эмма Наварро (США) — 3649.
11 (11). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3358.
12 (12). Диана Шнайдер (Россия) — 3168.