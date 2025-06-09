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Стаббс: никогда никому не позволю сказать что-либо плохое о Яннике Синнере

Стаббс: никогда никому не позволю сказать что-либо плохое о Яннике Синнере
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Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс поддержала первую ракетку мира итальянца Янника Синнера после поражения в финале «Ролан Гаррос» — 2025.

«Я никогда никому не позволю сказать что-либо плохое об этом парне! Янник Синнер — воплощение класса! Он хороший человек! Вероятно, это самая сложная речь, которую ему придётся сказать, и тем не менее она произнесена с классом и улыбкой», — написала Стаббс на личной странице в соцсетях.

Победу в финале «Ролан Гаррос» одержал испанец Карлос Алькарас со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

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