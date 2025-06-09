Медведев, Рублёв и Хачанов сохранили позиции в рейтинге ATP после «Ролан Гаррос» — 2025

Российский теннисист Даниил Медведев остался на 11-й позиции в обновлённом рейтинге ATP, который в понедельник был опубликован на официальном сайте организации.

На минувшем «Ролан Гаррос» Медведев в первом круге в пяти сетах проиграл Кэмерону Норри. Британец оказался сильнее со счётом 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5. В активе Медведева 3100 очков.

Андрей Рублёв, дошедший до четвёртого круга «РГ» — 2025, уступил на этой стадии первой ракетке мира и будущему финалисту Яннику Синнеру (1:6, 3:6, 4:6). В новом рейтинге Андрей сохранил 15-ю строчку с 2920 очками.

Карен Хачанов в рейтинге по-прежнему 24-й с 2010 очками. В третьем круге Открытого чемпионата Франции он проиграл американцу Томми Полу (3:6, 6:3, 6:7 (7:9), 6:3, 3:6).