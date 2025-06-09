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Буассон поднялась на 296 позиций в рейтинге WTA после «РГ» и стала первой ракеткой Франции

Буассон поднялась на 296 позиций в рейтинге WTA после «РГ» и стала первой ракеткой Франции
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Французская теннисистка Лоис Буассон переместилась с 361-го на 65-е место в рейтинге WTA по итогам «Ролан Гаррос» — 2025.

На прошлой неделе 22-летняя Буассон в полуфинале «Ролан Гаррос» проиграла второй ракетке мира Кори Гауфф со счётом 1:6, 2:6. Француженка на момент начала турнира была 361-й в мировом рейтинге, она попала в основную сетку турнира, получив уайлд-кард.

В обновлённом женском мировом рейтинге по итогам «Ролан Гаррос» Буассон поднялась на 296 мест. Занимая 65-ю строчку в обновлённом рейтинге, она стала первой ракеткой Франции.

На Открытом чемпионате Франции Буассон обыграла Элисе Мертенс, Ангелину Калинину, Эльзу Жакемо, Джессику Пегулу и россиянку Мирру Андрееву.

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