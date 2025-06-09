«Впечатляюще». Хольгер Руне оценил финал Синнера и Алькараса на «Ролан Гаррос»
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Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне отреагировал на драматичный финал «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде между лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом. Алькарас победил со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).
Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|6 3
|6 2
|
|6 4
|6
|7 7
|7 10
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Какая борьба об обоих! Невероятный уровень на протяжении 5,5 часов. Впечатляюще», — написал Руне на личной странице в соцсетях.
Алькарас и Синнер впервые играли в финале турнира «Большого шлема» друг с другом. Помимо того что итальянец вёл 2-0 по сетам, в четвёртой партии у него был тройной матчбол на подаче испанца.
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