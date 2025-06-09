Александр Бублик поднялся на 19 мест в новом рейтинге ATP после «Ролан Гаррос»

Казахстанский теннисист Александр Бублик переместился с 62-й на 43-ю строчку в обновлённом рейтинге WTA по итогам «Ролан Гаррос», который был опубликован в понедельник на сайте организации.

На минувшем Открытом чемпионате Франции Бублик впервые в карьере дошёл до четвертьфинала турнира «Большого шлема», где уступил будущему финалисту и первой ракетке мира Яннику Синнеру — 1:6, 5:7, 0:6.

Бублик набрал 350 очков на «РГ» и теперь с 1265 баллами занимает 43-е место.

Бублику 27 лет, он уроженец Гатчины, до 2016 года выступал на соревнованиях за Россию. Наивысшее место Бублика в рейтинге ATP — 17-е (май 2024 года).