«Ты потрясающий!» Кори Гауфф — Алькарасу после победы на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поздравила испанца Карлоса Алькараса с победой на «Ролан Гаррос» — 2025. В драматичном финале он одолел итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«Нам надо было ещё раз повторить Пекин! Поздравляю, Карлос, с невероятной победой! Ты потрясающий!» — написала Гауфф на личной странице в социальных сетях.

Американка выиграла Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде. Осенью 2024 года Гауфф и Алькарас завоевали титулы на турнире в китайском Пекине, который проходил одновременно у женщин и мужчин.