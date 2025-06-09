«Ты потрясающий!» Кори Гауфф — Алькарасу после победы на «Ролан Гаррос»
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поздравила испанца Карлоса Алькараса с победой на «Ролан Гаррос» — 2025. В драматичном финале он одолел итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).
Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|6 3
|6 2
|
|6 4
|6
|7 7
|7 10
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Нам надо было ещё раз повторить Пекин! Поздравляю, Карлос, с невероятной победой! Ты потрясающий!» — написала Гауфф на личной странице в социальных сетях.
Американка выиграла Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде. Осенью 2024 года Гауфф и Алькарас завоевали титулы на турнире в китайском Пекине, который проходил одновременно у женщин и мужчин.
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