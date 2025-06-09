«Наверное, судьба». Алькарас — о завоевании 5-го «Шлема» в том же возрасте, что и Надаль

Победитель «Ролан Гаррос» — 2025 испанец Карлос Алькарас высказался о том, что выиграл свой пятый турнир «Большого шлема» точно в том же возрасте, что и Рафаэль Надаль.
Алькарас после победы на «РГ» выиграл свой пятый титул «Большого шлема» в том же возрасте, в котором это сделал Надаль, – 22 года 1 месяц 3 дня.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|6 3
|6 2
|
|6 4
|6
|7 7
|7 10
«Надо это осознать. Я это сделал. Думаю, это первый шаг. Если честно, то, что у нас с Рафой совпал возраст завоевания пятого «Шлема»… Наверное, это судьба. Эта статистика навсегда останется со мной. Выиграть пятый «Шлем» в том же возрасте, что Рафа — мой кумир, моё вдохновение, это большая честь. Надеюсь, на этом всё не закончится», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.
Финал «Ролан Гаррос» — 2025 Янник Синнер — Карлос Алькарас был сыгран в течение 5 часов 29 минут и стал вторым в истории финалом турнира «Большого шлема» по длительности.
- 9 июня 2025
-
11:01
-
10:52
-
10:46
-
10:45
-
10:39
-
10:30
-
10:22
-
10:18
-
10:11
-
09:59
-
09:46
-
09:45
-
09:41
-
09:37
-
09:27
-
08:30
-
05:05
-
04:43
-
04:29
-
03:52
-
03:39
-
02:52
-
02:11
-
00:54
-
00:51
-
00:41
-
00:40
-
00:29
-
00:26
-
00:19
-
00:16
-
00:15
-
00:05
-
00:04
- 8 июня 2025
-
23:54