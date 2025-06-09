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«Наверное, судьба». Алькарас — о завоевании 5-го «Шлема» в том же возрасте, что и Надаль

«Наверное, судьба». Алькарас — о завоевании 5-го «Шлема» в том же возрасте, что и Надаль
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Победитель «Ролан Гаррос» — 2025 испанец Карлос Алькарас высказался о том, что выиграл свой пятый турнир «Большого шлема» точно в том же возрасте, что и Рафаэль Надаль.

Алькарас после победы на «РГ» выиграл свой пятый титул «Большого шлема» в том же возрасте, в котором это сделал Надаль, – 22 года 1 месяц 3 дня.

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Надо это осознать. Я это сделал. Думаю, это первый шаг. Если честно, то, что у нас с Рафой совпал возраст завоевания пятого «Шлема»… Наверное, это судьба. Эта статистика навсегда останется со мной. Выиграть пятый «Шлем» в том же возрасте, что Рафа — мой кумир, моё вдохновение, это большая честь. Надеюсь, на этом всё не закончится», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

Финал «Ролан Гаррос» — 2025 Янник Синнер — Карлос Алькарас был сыгран в течение 5 часов 29 минут и стал вторым в истории финалом турнира «Большого шлема» по длительности.

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