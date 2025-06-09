Алькарас — о финале «Ролан Гаррос» с Синнером: иногда казалось: да что я могу сделать?

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о волевой победе в финале «Ролан Гаррос» — 2025 над первым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером после счёта 0-2 по сетам (4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2)).

«Были моменты в матче, когда уровень был сумасшедшим. Янник действовал на таком великолепном уровне, что иногда мне казалось: да что я могу сделать? Он невероятно двигался, наносил потрясающие удары. Было несколько моментов в матче, когда он вообще не промахивался. Очень высокий уровень. Я иногда думал о людях. Получал удовольствие от некоторых моментов игры. Мне в удовольствие играть на таком высоком уровне против Янника, когда такая битва. Это было круто. Думаю, зрители тоже наслаждались. Порой уровень был просто нереальным», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

Финал «Ролан Гаррос» — 2025 Янник Синнер — Карлос Алькарас был сыгран в течение 5 часов 29 минут и стал вторым в истории финалом турнира «Большого шлема» по длительности.