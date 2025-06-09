«Снимаю шляпу перед обоими воинами». Навратилова — о финале «РГ» Синнера и Алькараса

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о драматичном финале «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде между лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом. Алькарас победил со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«Один из величайших матчей в истории финалов мэйджоров. Очень грустно за Янника после феноменальных усилий, которые не сработали. Какой поразительный камбэк от Карлоса. Снимаю шляпу перед обоими воинами и чемпионами», — написала Навратилова на личной странице в социальных сетях.