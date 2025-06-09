«Снимаю шляпу перед обоими воинами». Навратилова — о финале «РГ» Синнера и Алькараса
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о драматичном финале «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде между лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом. Алькарас победил со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).
Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|6 3
|6 2
|
|6 4
|6
|7 7
|7 10
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Один из величайших матчей в истории финалов мэйджоров. Очень грустно за Янника после феноменальных усилий, которые не сработали. Какой поразительный камбэк от Карлоса. Снимаю шляпу перед обоими воинами и чемпионами», — написала Навратилова на личной странице в социальных сетях.
Комментарии
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