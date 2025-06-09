«Эбсолютли величайший матч!» Генич — о финале «РГ» между Алькарасом и Синнером

Футбольный комментатор Константин Генич назвал финал «Ролан Гаррос» — 2025 между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером величайшим матчем.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Париже, завершилась волевой победой Алькараса со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10). Испанец уступал 0-2 по сетам.

«Эбсолютли величайший матч! Как Алькарас вытащил концовку — фантастика! Атлет! Почти 6 часов на корте», — написал Генич у себя в телеграм-канале.

В пятой решающей партии матча Синнер — Алькарас испанец сделал брейк в первом гейме и в 10-м гейме подавал на матч при счёте 5:4. В этот момент Синнер забрал подачу соперника и довёл сет до чемпионского тай-брейка, на котором уступил со счётом 2:10.