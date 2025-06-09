«Эбсолютли величайший матч!» Генич — о финале «РГ» между Алькарасом и Синнером
Поделиться
Футбольный комментатор Константин Генич назвал финал «Ролан Гаррос» — 2025 между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером величайшим матчем.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Париже, завершилась волевой победой Алькараса со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10). Испанец уступал 0-2 по сетам.
Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|6 3
|6 2
|
|6 4
|6
|7 7
|7 10
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Эбсолютли величайший матч! Как Алькарас вытащил концовку — фантастика! Атлет! Почти 6 часов на корте», — написал Генич у себя в телеграм-канале.
В пятой решающей партии матча Синнер — Алькарас испанец сделал брейк в первом гейме и в 10-м гейме подавал на матч при счёте 5:4. В этот момент Синнер забрал подачу соперника и довёл сет до чемпионского тай-брейка, на котором уступил со счётом 2:10.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 июня 2025
-
12:27
-
12:23
-
12:00
-
11:51
-
11:19
-
11:09
-
11:08
-
11:01
-
10:52
-
10:46
-
10:45
-
10:39
-
10:30
-
10:22
-
10:18
-
10:11
-
09:59
-
09:46
-
09:45
-
09:41
-
09:37
-
09:27
-
08:30
-
05:05
-
04:43
-
04:29
-
03:52
-
03:39
-
02:52
-
02:11
-
00:54
-
00:51
-
00:41
-
00:40
-
00:29