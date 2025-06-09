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Билли Джин Кинг отреагировала на камбэк Карлоса Алькараса в финале «Ролан Гаррос»

Билли Джин Кинг отреагировала на камбэк Карлоса Алькараса в финале «Ролан Гаррос»
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Победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте) легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг высказалась о победе испанца Карлоса Алькараса в финале «Ролан Гаррос» — 2025 против итальянца Янника Синнера.

«Невероятный камбэк от Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос»! Проигрывая 0-2 по сетам, отыграв тройной матчбол в четвёртом сете на подаче при счёте 3:5, он каким-то образом удержал подачу, взял четвёртый сет, а затем и супер-тай-брейк! Невероятные усилия обоих игроков и один из лучших финалов, которые я видела», — написала Кинг на личной странице в соцсетях.

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