Синнер — о поражении: отдал всё, что у меня было, в этот раз это не окупилось

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост в соцсетях после поражения в финале «Ролан Гаррос» — 2025, где проиграл испанцу Карлосу Алькарасу, хотя вёл 2-0 по сетам и имел три матчбола. Алькарас победил со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«До свидания, Париж. Поздравляю Карлоса и его команду. Я отдал всё, что у меня было, в этот раз это не окупилось. До следующего года», — написал Синнер на своей странице.

В нынешнем сезоне Янник Синнер провёл три турнира. Он выиграл Australian Open, дошёл до финалов «Мастерса» в Риме (Италия) и «РГ», в которых проиграл Алькарасу.