Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — о поражении: отдал всё, что у меня было, в этот раз это не окупилось

Синнер — о поражении: отдал всё, что у меня было, в этот раз это не окупилось
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост в соцсетях после поражения в финале «Ролан Гаррос» — 2025, где проиграл испанцу Карлосу Алькарасу, хотя вёл 2-0 по сетам и имел три матчбола. Алькарас победил со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«До свидания, Париж. Поздравляю Карлоса и его команду. Я отдал всё, что у меня было, в этот раз это не окупилось. До следующего года», — написал Синнер на своей странице.

В нынешнем сезоне Янник Синнер провёл три турнира. Он выиграл Australian Open, дошёл до финалов «Мастерса» в Риме (Италия) и «РГ», в которых проиграл Алькарасу.

Материалы по теме
Алькарас — о финале «Ролан Гаррос» с Синнером: иногда казалось: да что я могу сделать?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android