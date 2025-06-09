«Почему кто-то должен был проиграть». Мария Шарапова — о финале Синнер — Алькарас

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова высказалась о драматичном финале «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде между лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом. Алькарас победил со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«Я знаю ответ, но почему кто-то должен был проиграть», — написала Шарапова на личной странице в социальных сетях, добавив грустный эмодзи.

Фото: Из личного архива Шараповой

Финал между Синнером и Алькарасом стал самым продолжительным в истории «Ролан Гаррос» и одним из самых долгих в истории турниров «Большого шлема».