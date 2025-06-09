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Каролин Гарсия назвала финал «РГ» — 2025 одним из лучших матчей, который она смотрела

Каролин Гарсия назвала финал «РГ» — 2025 одним из лучших матчей, который она смотрела
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Французская теннисистка Каролин Гарсия назвала матч Карлоса Алькараса и Янника Синнера в финале «Ролан Гаррос» — 2025 одной из самый красивых игр, которую она видела.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Париже, завершилась волевой победой Алькараса со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10). Испанец уступал 0-2 по сетам.

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Какая игра! Спасибо Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру за один из самых красивых матчей, которые я когда-либо видела. Браво вам обоим, и не могу дождаться, чтобы увидеть больше финалов турниров «Большого шлема» с вашим участием. Да здравствует теннис», — написала Гарсия в социальной сети Х.

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