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«Я же говорил». Тони Кроос вспомнил, как в 2022 году предсказал успех Карлоса Алькараса

«Я же говорил». Тони Кроос вспомнил, как в 2022 году предсказал успех Карлоса Алькараса
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Бывший футболист сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос поделился совместной фотографией с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом, которая была сделана в 2022 году.

Фото: https://www.realmadrid.com

Фотография, на которой изображены Кроос, Алькарас и футболист «Реала» Федерико Вальверде, была сделана 20 октября 2022 года. В сентябре 2022 года Алькарас, которому на тот момент было 19 лет, выиграл свой первый турнир «Большого шлема», победив на US Open.

Кросс подписал тот пост: «Будущее. И я». После финала «Ролан Гаррос» — 2025, в котором Алькарас одержал волевую победу над Янником Синнером и выиграл свой пятый титул ТБШ, Кроос репостнул старую публикацию и добавил: «Я же говорил».

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Финал «Ролан Гаррос» — 2025 Янник Синнер — Карлос Алькарас был сыгран в течение 5 часов 29 минут и стал вторым в истории финалом турнира «Большого шлема» по длительности.

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