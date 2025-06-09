«Я же говорил». Тони Кроос вспомнил, как в 2022 году предсказал успех Карлоса Алькараса

Бывший футболист сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос поделился совместной фотографией с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом, которая была сделана в 2022 году.
Фото: https://www.realmadrid.com
Фотография, на которой изображены Кроос, Алькарас и футболист «Реала» Федерико Вальверде, была сделана 20 октября 2022 года. В сентябре 2022 года Алькарас, которому на тот момент было 19 лет, выиграл свой первый турнир «Большого шлема», победив на US Open.
Кросс подписал тот пост: «Будущее. И я». После финала «Ролан Гаррос» — 2025, в котором Алькарас одержал волевую победу над Янником Синнером и выиграл свой пятый титул ТБШ, Кроос репостнул старую публикацию и добавил: «Я же говорил».
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Финал «Ролан Гаррос» — 2025 Янник Синнер — Карлос Алькарас был сыгран в течение 5 часов 29 минут и стал вторым в истории финалом турнира «Большого шлема» по длительности.
- 9 июня 2025
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