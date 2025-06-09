Тренер Алькараса признался, что не верил в камбэк испанца в финале «РГ» против Синнера

Хуан-Карлос Ферреро, тренер теннисиста Карлоса Алькараса, заявил, что в четвёртом сете финала «Ролан Гаррос» — 2025 при счёте 5:3, 40-0 в пользу Янника Синнера он не верил в камбэк испанца.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Париже, завершилась волевой победой Алькараса со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10). Испанец уступал 0:2 по сетам. В четвёртом сете Алькарас отыграл три матчбола.

«Не скажу, что я верил, что он сможет оправиться после 3:5, 0-40. Но ещё раз скажу: с Карлосом всё возможно, и он сделал это снова. Удивительное достижение», — приводит слова Ферреро португальский журналист Хосе Моргадо в социальной сети Х.

В пятой решающей партии матча Синнер — Алькарас испанец сделал брейк в первом гейме и в 10-м гейме подавал на матч при счёте 5:4. В этот момент Синнер забрал подачу соперника и довёл сет до чемпионского тай-брейка, на котором уступил со счётом 2:10.