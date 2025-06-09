Тренер Синнера опубликовал трогательный пост о поражении Янника в финале «Ролан Гаррос»

Тренер Симоне Ваньоцци эмоционально высказался о поражении своего подопечного, первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, в финале «Ролан Гаррос» — 2025.

«Это больно. Но это матчи, которые формируют тебя, которые определяют, кто ты. Те, кто живёт с тобой каждый день, знают, что стоит за каждым ударом, каждым спринтом, каждым прыжком, каждым ударом — полная самоотдача. Вчера ты показал миру не только свой теннис, но сердце и стойкость номера один. Страна гордится тобой, а я тем более.

Быть рядом с тобой — это не только честь, но и ответственность, которую я несу с гордостью. Этот исторический матч сделает вас ещё сильнее. Спасибо, Янник. Поздравляем Карлоса и всю его команду», — написал Ваньоцци на личной странице в социальных сетях.