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Вероника Кудерметова обыграла сестру Полину на старте травяного турнира в Хертогенбосхе

Вероника Кудерметова обыграла сестру Полину на старте травяного турнира в Хертогенбосхе
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Завершился матч первого круга травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе в женском одиночном разряде между россиянками Вероникой Кудерметовой и Полиной Кудерметовой. Игра закончилась победой Вероники в двух сетах — 6:3, 6:3.

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
09 июня 2025, понедельник. 12:10 МСК
Вероника Кудерметова
39
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Полина Кудерметова
62
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Кудерметова-старшая выполнила девять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Полина Кудерметова два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4.

Во втором круге Вероника Кудерметова (8-й номер посева) сыграет против победительницы пары Даниэль Коллинз (США) — Гретье Миннен (Бельгия).

Действующая чемпионка турнира в Хертогенбосхе — россиянка Людмила Самсонова, которая также примет участие в соревнованиях в этом году.

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