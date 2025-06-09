Вероника Кудерметова обыграла сестру Полину на старте травяного турнира в Хертогенбосхе

Завершился матч первого круга травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе в женском одиночном разряде между россиянками Вероникой Кудерметовой и Полиной Кудерметовой. Игра закончилась победой Вероники в двух сетах — 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Кудерметова-старшая выполнила девять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Полина Кудерметова два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4.

Во втором круге Вероника Кудерметова (8-й номер посева) сыграет против победительницы пары Даниэль Коллинз (США) — Гретье Миннен (Бельгия).

Действующая чемпионка турнира в Хертогенбосхе — россиянка Людмила Самсонова, которая также примет участие в соревнованиях в этом году.