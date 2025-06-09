«В Париже три победителя». Роджер Федерер — о финале Синнер — Алькарас на «Ролан Гаррос»
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер отреагировал на драматичный финал «Ролан Гаррос» — 2025. Второй номер рейтинга испанец Карлос Алькарас победил первую ракетку мира итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).
Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|6 3
|6 2
|
|6 4
|6
|7 7
|7 10
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«В Париже сегодня три победителя: Карлос, Янник и прекрасная игра в теннис. Какой матч!» — написал Федерер на личной странице в соцсетях.
Фото: Соцсети Федерера
Финал между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом стал самым продолжительным в истории «Ролан Гаррос» и одним из самых долгих в истории турниров «Большого шлема».
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