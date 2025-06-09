«В Париже три победителя». Роджер Федерер — о финале Синнер — Алькарас на «Ролан Гаррос»

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер отреагировал на драматичный финал «Ролан Гаррос» — 2025. Второй номер рейтинга испанец Карлос Алькарас победил первую ракетку мира итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«В Париже сегодня три победителя: Карлос, Янник и прекрасная игра в теннис. Какой матч!» — написал Федерер на личной странице в соцсетях.

Фото: Соцсети Федерера

Финал между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом стал самым продолжительным в истории «Ролан Гаррос» и одним из самых долгих в истории турниров «Большого шлема».