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«В Париже три победителя». Роджер Федерер — о финале Синнер — Алькарас на «Ролан Гаррос»

«В Париже три победителя». Роджер Федерер — о финале Синнер — Алькарас на «Ролан Гаррос»
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер отреагировал на драматичный финал «Ролан Гаррос» — 2025. Второй номер рейтинга испанец Карлос Алькарас победил первую ракетку мира итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«В Париже сегодня три победителя: Карлос, Янник и прекрасная игра в теннис. Какой матч!» — написал Федерер на личной странице в соцсетях.

Фото: Соцсети Федерера

Финал между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом стал самым продолжительным в истории «Ролан Гаррос» и одним из самых долгих в истории турниров «Большого шлема».

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