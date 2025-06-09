Пресс-служба «Формулы-1» поддержала Янника Синнера после поражения в финале «Ролан Гаррос»

Пресс-служба «Формулы-1» прокомментировала исход драматичного финала «Ролан Гаррос» — 2025. Второй номер рейтинга испанец Карлос Алькарас победил первую ракетку мира итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«Невероятный финал между двумя спортсменами удивительного таланта, решимости и мастерства. Янник, наш посол и большой болельщик, играл от всего сердца. «Формула-1» будет поддерживать тебя на протяжении всего сезона, ожидая новых побед и успехов. Поздравляем Карлоса с победой», — написали на странице «Формулы-1» в соцсетях.

Янник Синнер является официальным другом «Формулы-1». Его задача заключается в поддержке продвижения этого вида спорта.