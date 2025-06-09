Янчук: Алькарас и Синнер по игре уже превзошли Федерера, Надаля и Джоковича

Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук считает, что итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас по уровню игры превзошли великую «Большую тройку» — швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

«Я считаю, что Алькарас и Синнер вывели теннис на новый уровень. По игре они уже превзошли Федерера, Надаля и Джоковича, потому что они быстрее, мощнее и на таких скоростях они умудряются ещё что-то показывать в защите, делая минимальное количество ошибок. Великая тройка играла на высочайшем уровне не один десяток лет, и в этом плане нынешним лидерам до них далеко, но их игра сегодня — это уже новый, более высокий уровень», — приводит слова Янчука ТАСС.