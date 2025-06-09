«Теннис в надёжных руках». Род Лэйвер восхитился финалом Алькараса и Синнера на «РГ»
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11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер поздравил испанца Карлоса Алькараса с победой на «Ролан Гаррос» — 2025.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Париже, завершилась волевой победой Алькараса со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10). Испанец уступал 0:2 по сетам.
Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|6 3
|6 2
|
|6 4
|6
|7 7
|7 10
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Всё ещё вспоминаю этот невероятный мужской финал на «Ролан Гаррос». Так рад за Карлоса Алькараса — пять турниров «Большого шлема» в 22 года! Моё сердце с Янником Синнером, который показал настоящий класс даже при поражении. Какой матч, спасибо вам обоим. Теннис в надёжных руках», — написал Лэйвер у себя на странице в социальной сети Х.
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