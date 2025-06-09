Азаренко: поздравляю Кори Гауфф и Карлоса Алькараса с невероятными достижениями

Победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Виктория Азаренко поздравила Карлоса Алькараса и Кори Гауфф с победами на «Ролан Гаррос» — 2025.

Гауфф стала чемпионкой турнира в женской сетке, победив в финале первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси, Алькарас одолел лидера мирового рейтинга Янника Синнера.

«Поздравляю Кори Гауфф и Карлоса Алькараса с невероятными достижениями», — написала белорусская теннисистка в социальной сети Х.

21-летняя Гауфф выиграла второй в карьере титул турнира «Большого шлема» (ранее побеждала на US Open — 2023), 22-летний Алькарас — пятый (ранее выигрывал US Open — 2022, Уимблдон-2023 и 2024, «Ролан Гаррос» — 2024).