Азаренко: поздравляю Кори Гауфф и Карлоса Алькараса с невероятными достижениями
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Победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Виктория Азаренко поздравила Карлоса Алькараса и Кори Гауфф с победами на «Ролан Гаррос» — 2025.
Гауфф стала чемпионкой турнира в женской сетке, победив в финале первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси, Алькарас одолел лидера мирового рейтинга Янника Синнера.
«Поздравляю Кори Гауфф и Карлоса Алькараса с невероятными достижениями», — написала белорусская теннисистка в социальной сети Х.
Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
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|7 7
|4
|6 3
|6 2
|
|6 4
|6
|7 7
|7 10
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|2
|4
|
|6
|6
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
21-летняя Гауфф выиграла второй в карьере титул турнира «Большого шлема» (ранее побеждала на US Open — 2023), 22-летний Алькарас — пятый (ранее выигрывал US Open — 2022, Уимблдон-2023 и 2024, «Ролан Гаррос» — 2024).
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