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Азаренко: поздравляю Кори Гауфф и Карлоса Алькараса с невероятными достижениями

Азаренко: поздравляю Кори Гауфф и Карлоса Алькараса с невероятными достижениями
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Победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Виктория Азаренко поздравила Карлоса Алькараса и Кори Гауфф с победами на «Ролан Гаррос» — 2025.

Гауфф стала чемпионкой турнира в женской сетке, победив в финале первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси, Алькарас одолел лидера мирового рейтинга Янника Синнера.

«Поздравляю Кори Гауфф и Карлоса Алькараса с невероятными достижениями», — написала белорусская теннисистка в социальной сети Х.

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

21-летняя Гауфф выиграла второй в карьере титул турнира «Большого шлема» (ранее побеждала на US Open — 2023), 22-летний Алькарас — пятый (ранее выигрывал US Open — 2022, Уимблдон-2023 и 2024, «Ролан Гаррос» — 2024).

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