Кори Гауфф показала, какой маленький трофей получила за победу на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала видео, на котором показала трофей, который получила за победу на «Ролан Гаррос» — 2025. На всех турнирах «Большого шлема» игроки забирают домой уменьшенную версию реального кубка, который получают на церемонии награждения.

«Привет, я только что выиграла «Ролан Гаррос». Трофей, который вы видите, это тот, с которым мы фотографируемся, используем для общения СМИ… На самом деле мы не забираем его домой, он остаётся у турнира.

Я покажу вам тот, который мы забираем домой, он намного меньше. Это мини-копия трофея. Думаю, вам нужно сравнить его… (Смеётся). Он действительно маленький. Для справки, это бутылка Perrier (смеётся), а это кубок. Настолько он маленький. Но, знаете, воспоминания важнее всего. Трофей очень красивый^ выглядит как уменьшенная версия настоящего», — сказала Гауфф в видео.