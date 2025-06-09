Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф показала, какой маленький трофей получила за победу на «Ролан Гаррос»

Кори Гауфф показала, какой маленький трофей получила за победу на «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала видео, на котором показала трофей, который получила за победу на «Ролан Гаррос» — 2025. На всех турнирах «Большого шлема» игроки забирают домой уменьшенную версию реального кубка, который получают на церемонии награждения.

«Привет, я только что выиграла «Ролан Гаррос». Трофей, который вы видите, это тот, с которым мы фотографируемся, используем для общения СМИ… На самом деле мы не забираем его домой, он остаётся у турнира.

Я покажу вам тот, который мы забираем домой, он намного меньше. Это мини-копия трофея. Думаю, вам нужно сравнить его… (Смеётся). Он действительно маленький. Для справки, это бутылка Perrier (смеётся), а это кубок. Настолько он маленький. Но, знаете, воспоминания важнее всего. Трофей очень красивый^ выглядит как уменьшенная версия настоящего», — сказала Гауфф в видео.

Материалы по теме
Соболенко нервничала, материлась и проиграла финал. Гауфф — новая чемпионка «Ролан Гаррос»
Соболенко нервничала, материлась и проиграла финал. Гауфф — новая чемпионка «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android