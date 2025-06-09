«Он работал». Янник Синнер — об отсутствии отца на финале «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер объяснил, почему его отец не присутствовал на финале «Ролан Гаррос» — 2025. В матче за титул Синнер проиграл испанцу Карлосу Алькарасу, хотя вёл 2:0 по сетам и имел три матчбола. Алькарас победил со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«У нас очень простая семья. Моего отца не было, потому что он сегодня работал. Успех ничего не меняет в нашей семье. Я был рад видеть, что мама пришла. Думаю, что папа смотрел матч по телевизору, если к тому времени закончил работу», — приводит слова Синнера We love tennis.

В нынешнем сезоне Янник Синнер провёл три турнира. Он выиграл Australian Open, дошёл до финалов «Мастерса» в Риме (Италия) и «РГ», в которых проиграл Алькарасу.