Виландер о Синнере и Алькарасе: кто отстаёт, пусть начинает крутить педали, чтобы догнать!

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер высказался о драматичном финале «Ролан Гаррос» — 2025 между лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

Финал Синнера и Алькараса стал самым продолжительным в истории «Ролан Гаррос» (5 часов 29 минут). Ранее рекорд принадлежал Виландеру и Гильермо Виласу («Ролан Гаррос» — 1982, 4 часа 42 минуты).

«Мой последний рекорд побит, и я очень рад этому! Благодаря им мы теперь увидим теннис, каким никогда не видели его раньше. А те, кто отстаёт, пусть садятся на велосипеды и начинают крутить педали, чтобы догнать! Потому что эти два игрока выведут игру на невообразимый уровень, и, если их соперники не будут готовы последовать за ними, они останутся безвозвратно позади», — приводит слова Виландера We love tennis.