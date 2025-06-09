«Будет разбор полётов». Директор «Ролан Гаррос» — об итогах турнира-2025

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», а ныне директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо сообщила, что турнир 2025 года прошёл неидеально.

«Как я уже говорила, не всё на этом турнире было идеально. Мы это осознаём и, конечно, будем работать над решениями, которые можно реализовать в будущем. Это главное. Через две недели у нас будет общий разбор полётов, и мы обязательно обсудим эти вопросы, чтобы понять, как сделать всё лучше», — приводит слова Моресмо Punto de Break.

Организаторы «Ролан Гаррос» подвергались критике о неназначении женских матчей на вечернюю сессию в расписании. Игроки также отмечали грубое поведение болельщиков во время игр.