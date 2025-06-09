Беатрис Хаддад-Майя обыграла Петру Квитову в первом круге турнира в Лондоне

22-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). На старте соревнований она обыграла двукратную чемпионку Уимблдона чешку Петру Квитову (574-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:4, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 19 минут. За это время Хаддад-Майя выполнила четыре подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из девяти. На счету Квитовой восемь эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге «пятисотника» в Лондоне Хаддад-Майя сыграет с американкой Эммой Наварро.