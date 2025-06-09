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Макинрой: Синнер и Алькарас были бы фаворитами в матче с пиковым Надалем на грунте

Макинрой: Синнер и Алькарас были бы фаворитами в матче с пиковым Надалем на грунте
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой считает, что итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас обыграли бы Рафаэля Надаля в его лучшей форме на грунте.

«Знаю, что это звучит немного безумно, потому что последние 20 лет мы наблюдали за тремя величайшими игроками всех времен: это, конечно, Роджер, Рафа и Новак. Но если посмотреть сейчас на Синнера и Алькараса, когда они показывают пиковую игру, и представить их против Рафаэля Надаля на грунте, то можно серьёзно предполагать, что оба парня были бы фаворитам в матче с Надалем в его лучшей форме», — сказал Макинрой в эфире TNT Sports.

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