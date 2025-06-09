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Даниил Медведев — о турнире в Хертогенбосхе: возможно, болельщики увидят летающие ракетки

Даниил Медведев — о турнире в Хертогенбосхе: возможно, болельщики увидят летающие ракетки
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился своим настроем на выступление на травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Соревнования пройдут с 9 по 15 июня, Медведев на них посеян под первым номером, его соперник во втором круге определится позднее.

«Переход с грунта на траву всегда тяжело даётся. Вот почему классно играть в Хертогенбосхе. Я много раз выступал здесь, и именно тут выиграл свой первый матч на уровне ATP — это никогда не забывается. Всегда возвращаюсь сюда с удовольствием. Болельщикам стоит быть настороже: возможно, они увидят летающие ракетки (улыбается). Шучу. А если серьёзно, думаю, я играю в довольно хороший теннис на траве. Стараюсь действовать агрессивно и часто принимаю подачу из глубины, даже на траве. Так что за моей игрой интересно следить», — сказал Медведев в видео, опубликованном пресс-службой турнира в Хертогенбосхе в социальных сетях.

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