«Бабушка такая смешная». Гауфф показала, как её семья в США праздновала её победу на «РГ»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира 21-летняя американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала видео, на котором запечатлено, как её семья в США реагирует на её победу в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Особенно ярко это делает бабушка Кори (женщина в белой футболке и очках).

«Моя семья. Я люблю их всех. Реакция моей бабушки такая милая, но такая смешная», — подписала видео Гауфф.

Напомним, в напряжённом финале «Ролан Гаррос» — 2025 Гауфф (2) обыграла трёхкратную победительницу мэйджоров, первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (1) со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.