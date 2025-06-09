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«Бабушка такая смешная». Гауфф показала, как её семья в США праздновала её победу на «РГ»

«Бабушка такая смешная». Гауфф показала, как её семья в США праздновала её победу на «РГ»
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира 21-летняя американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала видео, на котором запечатлено, как её семья в США реагирует на её победу в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Особенно ярко это делает бабушка Кори (женщина в белой футболке и очках).

«Моя семья. Я люблю их всех. Реакция моей бабушки такая милая, но такая смешная», — подписала видео Гауфф.

Напомним, в напряжённом финале «Ролан Гаррос» — 2025 Гауфф (2) обыграла трёхкратную победительницу мэйджоров, первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (1) со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

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