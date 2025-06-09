«Нет слов, только восхищение». Алекс де Минор оценил финал Алькарас — Синнер на «РГ»

10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высоко оценил мужской финал «Ролан Гаррос» — 2025, в котором вторая ракетка мира, чемпион 2024 года испанец Карлос Алькарас со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) одолел лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

«Нет слов, только восхищение», — написал де Минор в социальных сетях.

Алькарас и Синнер впервые играли в финале турнира «Большого шлема» друг с другом. Помимо того, что итальянец вёл 2-0 по сетам, в четвёртой партии у него был тройной матчбол на подаче испанца. Теннисисты провели на корте 5 часов 29 минут. Это самый продолжительный финал в истории Открытого чемпионата Франции.