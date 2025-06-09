«Это разбило мне сердце». Халеп — о поражении Синнера от Алькараса в финале «Ролан Гаррос»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп поделилась эмоциями от мужского финала «Ролан Гаррос» — 2025, в котором вторая ракетка мира, чемпион 2024 года испанец Карлос Алькарас со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) одолел лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

«То, что одному из них пришлось проиграть, разбило мне сердце. Чемпионы!» — написала Симона в социальных сетях, добавив эмодзи «аплодисменты».

Алькарас и Синнер впервые играли в финале турнира «Большого шлема» друг с другом. Помимо того, что итальянец вёл 2-0 по сетам, в четвёртой партии у него был тройной матчбол на подаче испанца. Теннисисты провели на корте 5 часов 29 минут. Это самый продолжительный финал в истории Открытого чемпионата Франции.