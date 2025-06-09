«С днём Мурсии!» Карлос Алькарас опубликовал фото из раздевалки с трофеем «Ролан Гаррос»

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал в социальных сетях фото из раздевалки чемпионским трофеем «Ролан Гаррос» — 2025.
Фото: из личного архива Карлоса Алькараса
Фото: из личного архива Карлоса Алькараса
Фото: из личного архива Карлоса Алькараса
«Доброе утро! И с днём Мурсийского региона (Мурсия – автономное сообщество Испании, расположено на юго-востоке Пиренейского полуострова, 9 июня отмечает свой официальный праздник. Алькарас родом из Мурсии. – Прим. «Чемпионата»), - подписал фото Алькарас.
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В финале «РГ» Алькарас со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) одолел лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера. Они впервые играли в финале турнира «Большого шлема» друг с другом. Помимо того, что итальянец вёл 2-0 по сетам, в четвёртой партии у него был тройной матчбол на подаче испанца. Теннисисты провели на корте 5 часов 29 минут. Это самый продолжительный финал в истории Открытого чемпионата Франции.
- 9 июня 2025
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