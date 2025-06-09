Александрова и Потапова потерпели поражение на старте парного турнира в Хертогенбосхе

Российские теннисистки Екатерина Александрова (19-я ракетка мира) и Анастасия Потапова (40-я ракетка мира) неудачно выступили в парном разряде травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

В матче 1/8 финала Александрова и Потапова со счётом 6:7 (2:7), 5:7 проиграли канадкам Бьянке Андрееску и Карсон Брэнстин (WC). Матч продлился 1 час 39 минут. В его рамках Александрова и Потапова два раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Андрееску и Брэнстин семь эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.