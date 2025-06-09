Дарья Касаткина проиграла 50-й ракетке мира на старте турнира в Лондоне

16-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина неудачно выступила на травяном турнире категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания).

В матче первого круга Касаткина со счётом 1:6, 6:3, 3:6 проиграла 50-й ракетке мира из Великобритании Сонай Картал (WC).

Встреча теннисисток продлилась 2 часа 5 минут. В её рамках Касаткина один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Картал ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующей соперницей Картал в Лондоне станет победительница матча Джоди Бёррэдж (Великобритания, WC) — Аманда Анисимова (США, 8).