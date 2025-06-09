Дарья Касаткина проиграла 50-й ракетке мира на старте турнира в Лондоне
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16-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина неудачно выступила на травяном турнире категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания).
Лондон (ж). 1-й круг
09 июня 2025, понедельник. 16:40 МСК
16
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|3
|6
50
Сонай Картал
С. Картал
В матче первого круга Касаткина со счётом 1:6, 6:3, 3:6 проиграла 50-й ракетке мира из Великобритании Сонай Картал (WC).
Встреча теннисисток продлилась 2 часа 5 минут. В её рамках Касаткина один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Картал ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
Следующей соперницей Картал в Лондоне станет победительница матча Джоди Бёррэдж (Великобритания, WC) — Аманда Анисимова (США, 8).
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