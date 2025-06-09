Анастасия Захарова уверенно обыграла Донну Векич в первом круге турнира в Лондоне

111-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова успешно стартовала на травяном турнире категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания).

В первом круге турнира Захарова (Q) со счётом 6:3, 6:3 обыграла 21-ю ракетку мира из Хорватии Донну Векич.

Встреча Захаровой с Векич продлилась 1 час 20 минут. В её рамках Анастасия пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Донны четыре эйса, шесть двойных ошибок и четыре нереализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Захаровой в Лондоне станет чемпионка Australian Open — 2025, восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз (2).