Анастасия Захарова уверенно обыграла Донну Векич в первом круге турнира в Лондоне
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111-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова успешно стартовала на травяном турнире категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания).
Лондон (ж). 1-й круг
09 июня 2025, понедельник. 17:50 МСК
21
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
111
Анастасия Захарова
А. Захарова
В первом круге турнира Захарова (Q) со счётом 6:3, 6:3 обыграла 21-ю ракетку мира из Хорватии Донну Векич.
Встреча Захаровой с Векич продлилась 1 час 20 минут. В её рамках Анастасия пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Донны четыре эйса, шесть двойных ошибок и четыре нереализованных брейк-пойнта.
Следующей соперницей Захаровой в Лондоне станет чемпионка Australian Open — 2025, восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз (2).
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