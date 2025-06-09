Глава Федерации тенниса России Тарпищев высоко оценил баскетбол в стране

Член Международного олимпийского комитета (МОК), глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об уровне развития баскетбола в стране.

«Люблю командные виды, когда есть возможность, я появляюсь на баскетболе. А что? Хороший уровень команд. Интерес большой. Это приятно. Мы не отстаём в развитии.

Кто победит в финале — «Зенит» или ЦСКА? К сожалению, не видел предыдущие пять матчей. Так что сложно судить», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

На момент публикации новости в Москве проходит шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Счёт в матче — 30:25 в пользу армейцев. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, доступную в Матч-центре.