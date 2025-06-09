Блинкова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, где может сразиться с Александровой

70-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова успешно стартовала на травяном турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), призовой фонд которого составляет € 239 212.

В матче первого круга Блинкова со счётом 6:3, 6:1 обыграла 73-ю ракетку мира из Чехии Катержину Синякову.

Встреча Блинковой с Синяковой продлилась 1 час 6 минут. В её рамках Анна один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Катержины один эйс, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Следующей соперницей Блинковой в Хертогенбосхе станет либо её соотечественница Екатерина Александрова (2), либо Q/LL.