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Блинкова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, где может сразиться с Александровой

Блинкова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, где может сразиться с Александровой
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70-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова успешно стартовала на травяном турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), призовой фонд которого составляет € 239 212.

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
09 июня 2025, понедельник. 18:50 МСК
Катержина Синякова
73
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Анна Блинкова
70
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

В матче первого круга Блинкова со счётом 6:3, 6:1 обыграла 73-ю ракетку мира из Чехии Катержину Синякову.

Встреча Блинковой с Синяковой продлилась 1 час 6 минут. В её рамках Анна один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Катержины один эйс, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Следующей соперницей Блинковой в Хертогенбосхе станет либо её соотечественница Екатерина Александрова (2), либо Q/LL.

Сетка турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (2025)
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