Блинкова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, где может сразиться с Александровой
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70-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова успешно стартовала на травяном турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), призовой фонд которого составляет € 239 212.
Хертогенбосх (ж). 1-й круг
09 июня 2025, понедельник. 18:50 МСК
73
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|1
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|6
70
Анна Блинкова
А. Блинкова
В матче первого круга Блинкова со счётом 6:3, 6:1 обыграла 73-ю ракетку мира из Чехии Катержину Синякову.
Встреча Блинковой с Синяковой продлилась 1 час 6 минут. В её рамках Анна один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Катержины один эйс, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Следующей соперницей Блинковой в Хертогенбосхе станет либо её соотечественница Екатерина Александрова (2), либо Q/LL.
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