Сафиуллин в упорной борьбе проиграл Мпетчи Перрикару на старте турнира в Штутгарте
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74-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин неудачно выступил на травяном турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия), призовой фонд которого составляет € 751 630.
Штутгарт. 1-й круг
09 июня 2025, понедельник. 18:10 МСК
74
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6
|5
|
|3
|7
36
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
В матче первого круга Сафиуллин со счётом 6:7 (10:12), 6:3, 5:7 проиграл 36-й ракетке мира 21-летнему французу Джованни Мпетчи Перрикару.
Встреча Сафиуллина с Мпетчи Перрикаром продлилась 2 часа 16 минут. В её рамках Роман 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 17 заработанных. На счету Джованни 26 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Следующим соперником Мпетчи Перрикара в Штутгарте станет 29-я ракетка мира из Канады Феликс Оже-Альяссим (4).
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