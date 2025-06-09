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Сафиуллин в упорной борьбе проиграл Мпетчи Перрикару на старте турнира в Штутгарте

Сафиуллин в упорной борьбе проиграл Мпетчи Перрикару на старте турнира в Штутгарте
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74-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин неудачно выступил на травяном турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия), призовой фонд которого составляет € 751 630.

Штутгарт. 1-й круг
09 июня 2025, понедельник. 18:10 МСК
Роман Сафиуллин
74
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 10 		6 5
7 12 		3 7
         
Джованни Мпетчи Перрикар
36
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

В матче первого круга Сафиуллин со счётом 6:7 (10:12), 6:3, 5:7 проиграл 36-й ракетке мира 21-летнему французу Джованни Мпетчи Перрикару.

Встреча Сафиуллина с Мпетчи Перрикаром продлилась 2 часа 16 минут. В её рамках Роман 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 17 заработанных. На счету Джованни 26 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Следующим соперником Мпетчи Перрикара в Штутгарте станет 29-я ракетка мира из Канады Феликс Оже-Альяссим (4).

Сетка турнира ATP-250 в Штутгарте (м)
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