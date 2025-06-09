Сафиуллин в упорной борьбе проиграл Мпетчи Перрикару на старте турнира в Штутгарте

74-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин неудачно выступил на травяном турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия), призовой фонд которого составляет € 751 630.

В матче первого круга Сафиуллин со счётом 6:7 (10:12), 6:3, 5:7 проиграл 36-й ракетке мира 21-летнему французу Джованни Мпетчи Перрикару.

Встреча Сафиуллина с Мпетчи Перрикаром продлилась 2 часа 16 минут. В её рамках Роман 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 17 заработанных. На счету Джованни 26 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Следующим соперником Мпетчи Перрикара в Штутгарте станет 29-я ракетка мира из Канады Феликс Оже-Альяссим (4).