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«Она пожалеет». Энди Роддик раскритиковал Соболенко за слова после поражения на «РГ»

«Она пожалеет». Энди Роддик раскритиковал Соболенко за слова после поражения на «РГ»
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Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик раскритиковал белоруску Арину Соболенко за слова, которые она сказала после поражения от американки Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос» — 2025 (7:6 (7:5), 2:6, 4:6). На пресс-конференции разочарованная Соболенко, в частности, заявила, что сыграла на ужасном уровне, и, если бы Ига Швёнтек была в финале, то стала бы победительницей турнира. Многие эксперты восприняли слова Соболенко как обесценивание заслуг Гауфф.

«Мне не очень понравилось то, что она сделала на послематчевой пресс-конференции, говоря о том, как ужасно она играла и всё такое, и что Ига (Швёнтек) выиграла бы, если бы играла с Коко. Не знаю, как смысл об этом говорить? Честно говоря, это не имеет значения. Победы или поражения – они на табло.

Вы можете так думать, и я считаю, что условия действительно очень помогли Коко. Но они такие, какие есть. Мы узнали, что к чему, только сейчас. Мы знаем, что иногда это условия работает на вас, а иногда нет, и, конечно, порой они могут стать следствием необычного результата. Но в «а что если?» играть глупо.

Я был разочарован тем, что она всё время говорила об этом. Думаю, со временем она пожалеет о сказанном, а может и нет», — сказал Роддик в своём подкасте Served with Andy Roddick.

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