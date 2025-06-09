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Беккер — Алькарасу и Синнеру: спасибо за мастер-класс для истории, теннис в надёжных руках

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высоко оценил мужской финал «Ролан Гаррос» — 2025, в котором вторая ракетка мира, чемпион 2024 года испанец Карлос Алькарас со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) одолел лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

«Это был один из лучших финалов «Шлемов», которые я имел честь комментировать. Другие — финал Уимблдона-2008 (Федерер — Надаль), финал Открытого чемпионата Австралии — 2012 (Джокович — Надаль), финал Уимблдона-2019 (Джокович — Федерер), финал US Open — 2020 (Тим — Зверев).

Качество игры, интенсивность и чистая драма были не от мира сего.

Поздравляю Карлоса Алькараса и большой респект Яннику Синнеру за проведение мастер-класса по теннису для учебников истории.

Теннис находится в надёжных руках этих игроков», — написал Беккер.