23-летняя Захарова дебютирует в топ-100 мирового рейтинга по итогам турнира в Лондоне
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111-я ракетка мира, 23-летняя российская теннисистка Анастасия Захарова дебютирует в топ-100 мирового рейтинга по итогам выступления на травяном турнире категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания).
Лондон (ж). 1-й круг
09 июня 2025, понедельник. 17:50 МСК
21
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|3
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|6
111
Анастасия Захарова
А. Захарова
Сегодня, 9 июня, в первом круге Захарова (Q) со счётом 6:3, 6:3 обыграла 21-ю ракетку мира из Хорватии Донну Векич. Это первая в карьере россиянки победа над игроком из топ-50 рейтинга WTA при семи поражениях. В лайв-рейтинге Захарова уже находится на 90-й строчке (это +21 позиция).
Следующей соперницей Захаровой в Лондоне станет чемпионка Australian Open — 2025, восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз (2).
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