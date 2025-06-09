23-летняя Захарова дебютирует в топ-100 мирового рейтинга по итогам турнира в Лондоне

111-я ракетка мира, 23-летняя российская теннисистка Анастасия Захарова дебютирует в топ-100 мирового рейтинга по итогам выступления на травяном турнире категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания).

Сегодня, 9 июня, в первом круге Захарова (Q) со счётом 6:3, 6:3 обыграла 21-ю ракетку мира из Хорватии Донну Векич. Это первая в карьере россиянки победа над игроком из топ-50 рейтинга WTA при семи поражениях. В лайв-рейтинге Захарова уже находится на 90-й строчке (это +21 позиция).

Следующей соперницей Захаровой в Лондоне станет чемпионка Australian Open — 2025, восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз (2).