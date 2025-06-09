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Беккер — о финале Алькараса и Синнера: впервые в жизни я был бы рад увидеть ничью в матче

Беккер — о финале Алькараса и Синнера: впервые в жизни я был бы рад увидеть ничью в матче
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер вновь восхитился мужским финалом «Ролан Гаррос» — 2025, в котором вторая ракетка мира, чемпион 2024 года испанец Карлос Алькарас со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) одолел лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Этот матч вышел жестоким для Синнера. Проигрыш в финале турнира «Большого шлема» с матчболами — это очень тяжело. Я не думаю, что есть что-то хуже, хотя он может гордиться своим выступлением. Правда в том, что он вёл себя как чемпион, боролся и сыграл свой лучший матч на грунтовом корте на сегодняшний день. Это произойдёт снова, возможно, Яннику повезёт больше в следующий раз.

Мы должны поблагодарить их обоих. Почти чудо, что Карлос в итоге победил в этом матче, так как Янник играл в почти идеальный теннис. Я думаю, это был лучший матч, который я когда-либо видел вживую, уровень тенниса был нереальным. Это отличный урок для детей. То, как они себя вели и какое отношение они демонстрировали всё время, — они не пытались искать оправданий за эти пять с половиной часов. Они оба находили решения, идеально били по мячу, мы не сможем соразмерно отблагодарить их. Дело уже не в продолжительности матча, а в том, как они играли и как двигались. Они выложились на 100%, впервые в жизни я был бы рад увидеть ничью в матче.

Мы уже видели подобные столкновения благодаря Федереру, Джоковичу и Надалю. Эти эпические поединки были с нами более 15 лет, и именно на таком уровне я видел игру Карлоса и Янника в это воскресенье. Матч был невероятным. Мне очень жаль, что одному из них пришлось проиграть, но это те матчи, которые заставляют влюбляться в этот вид спорта», — приводит слова Беккера Punto de Break.

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