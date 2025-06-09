Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала пост по итогам своего выступления на «Ролан Гаррос» — 2025. Чемпионка 2024 года дошла до полуфинала турнира, где в трёх сетах проиграла белоруске Арине Соболенко.

Фото: из личного архива Иги Швёнтек

Фото: из личного архива Иги Швёнтек

«Спасибо, Париж и «Ролан Гаррос!» Это было потрясающее время как на корте, так и за его пределами, с различными трудностями и высоким качеством матчей. Я очень горда работой, которую мы проделали с командой, я определённо извлеку из этого несколько уроков. Каждый год время, проведённое в Париже, даёт мне заряд энергии на оставшуюся часть сезона, именно с этим я уже очень-очень скоро начну подготовку к травяному сезону.

Поздравляю Кори Гауфф и Карлоса Алькараса с титулами. Какой завораживающий теннис мы наблюдали от вас обоих. Ух ты», — написала Швёнтек в социальных сетях.