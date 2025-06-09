Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек опубликовала пост по итогам своего выступления на «Ролан Гаррос» — 2025

Ига Швёнтек опубликовала пост по итогам своего выступления на «Ролан Гаррос» — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала пост по итогам своего выступления на «Ролан Гаррос» — 2025. Чемпионка 2024 года дошла до полуфинала турнира, где в трёх сетах проиграла белоруске Арине Соболенко.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 16:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 1 		6 0
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Фото: из личного архива Иги Швёнтек

Фото: из личного архива Иги Швёнтек

«Спасибо, Париж и «Ролан Гаррос!» Это было потрясающее время как на корте, так и за его пределами, с различными трудностями и высоким качеством матчей. Я очень горда работой, которую мы проделали с командой, я определённо извлеку из этого несколько уроков. Каждый год время, проведённое в Париже, даёт мне заряд энергии на оставшуюся часть сезона, именно с этим я уже очень-очень скоро начну подготовку к травяному сезону.

Поздравляю Кори Гауфф и Карлоса Алькараса с титулами. Какой завораживающий теннис мы наблюдали от вас обоих. Ух ты», — написала Швёнтек в социальных сетях.

Материалы по теме
Соболенко нервничала, материлась и проиграла финал. Гауфф — новая чемпионка «Ролан Гаррос»
Соболенко нервничала, материлась и проиграла финал. Гауфф — новая чемпионка «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android